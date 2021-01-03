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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير العام بالمنوفية يناقش خطة رصف الطرق ومعوقات التنفيذ

الأحد 03/يناير/2021 - 04:10 م
السكرتير العام بالمنوفية
السكرتير العام بالمنوفية
ولاء القاضى
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عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا لمناقشة معوقات تنفيذ الخطة العاجلة والاستثمارية للطرق بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز الباجور وأشمون ومدير مديرية الطرق ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات ومدير عام غاز مصر ورئيس قطاع كهرباء المنوفية ومدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وتناول الاجتماع مناقشة معوقات تنفيذ رصف طرق (لبيشة –رملة الأنجب – دلهمو ) وكذا طريق (الخضرة –سنشور –سمادون – جريس) بأشمون، وطريق (بنها – الباجور)، ووجه السكرتير العام بضرورة التنسيق الكامل مع مختلف الجهات وإزالة المعوقات لضمان الانتهاء من أعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المقررة.

وشدد السكرتير العام علي الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والتشديد على رؤساء القطاعات بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي والتحول الرقمي بالمناطق التي يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الانتهاء من أعمال الرصف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على قيام اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة وهيئة الطرق والكباري بإستلام أعمال الرصف التي يتم الانتهاء منها بنطاق المحافظة للتأكد من كافة المواصفات الفنية للرصف.

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