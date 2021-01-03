ضبط 400 كيلو دقيق مدعم في مخبز بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية من ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم في أحد المخابز بمنطقة الدريسة، مهربة من خارج المحافظة.جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين العجمى بالإسكندرية، برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة، ومفتشى الإدارة، وذلك على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط 8 شكائر دقيق بلدى مدعم، زنة الشيكارة 50 كجم، بأحد المخابز بمنطقة الدريسة، والمهربة من خارج المحافظة، والتي تتبع مطاحن وسط وغرب الدلتا.وتم التحفظ على الكمية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة، وتحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية الأستاذ سليمان الطيب.