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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بالقديسان باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي

الأحد 03/يناير/2021 - 04:06 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسان باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي.

وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن القديس باسيليوس ولد في قيسارية الكبادوك سنة 329م، التزم العزلة في قرية لعيلته، وأنشأ في البُنطوس ديرين، أحدهما للرجال والآخر للنساء. وسن لهم قوانين شهيرة. ثم رُسم كاهنًا عام 370م، واستمر عائشًا كما كان في منسكه، مصليًا مبشرًا بالإنجيل. وفوق ذلك كان يدير شؤون الأبرشية، لعجز أسقفها أوسابيوس، فاشتهر بسمو مداركه وحسن إدارته.

وأضاف: "وبعد وفاة الأسقف اوسابيوس، انتُخب باسيايوس خلفًا له على قيسارية، فأخذ يتفانى غيرة على الرعية. فأنشأ مأوى للمرضى والغرباء وفي أيام المجاعة بذل كل ما يملك في سبيل الفقراء والمحتاجين، حاضًا الأغنياء على مساعدتهم بيد سخية، وقد ترك هذا القديس العظيم، مؤلفات قيمة للكنيسة، منها النافور المعروف باسمه عند الكنيسة الشرقية ولا سيما اليونانية. وهو من ألمع علماء الكنيسة شرقًا وغربًا، وبعد حياة، ملأي بأعمال البر والصلاح والجهاد الحسن رقد بالرب في الأول من يناير سنة 379م. وله من العمر احدى وخمسون سنة".

وعن القديس غريغوريوس قال الأب وليم إنه: "كان والده وثنيًا. أَمّا والدته فكانت مسيحية فربَّته تربية صالحة. وانكبَّ على درس العلوم فنبغ فيها في مدرسة أثينا رفقة صديقه الحميم باسيليوس وكان من طبعه ميَّالًا الي العزلة، فأقام فيها مدةً مع صديقه باسيليوس قد آمن ابوة بالمسيح واعتمد وارتسم كاهنًا ثم اسقفًا على مدينة نزينز، فدعا ابنه الي مساعدته. فلبَّى دعوة أبيه الذي رسمه كاهنًا وأقامه معاونًا له في الأسقفية، فأحسن القيام بمهمَّته، وهكذا قضى سنيّه الأخيرة بالنسك والتأليف، إلى أن رحل سنة 379".

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