المتهم بخنق زوجته بعين شمس: «لم أقصد قتلها»

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، حبس متهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وخلال التحقيقات قال المتهم إنه عقب نشوب مشاجرة بينهم بسبب طلباتها المبالغ فيها، قام بخنقها وظل يردد كفاية حرام عليكي حتى سقطت جثة هامدة، وأضاف أنه لم يقصد قتلها وعقب ذلك حاول الهروب لكن الأمن تمكن من القبض عليه.وتبين من المناظرة الأولية للجثة أن إسفكسيا الخنق وما نتج عنها من الضغط على المسالك الهوائية العليا للمجني عليها مما أدى إلى فشل في التنفس وإحداث الوفاة، حيث تبين وجود علامات زرقاء وكدمات على الرقبة وفي أماكن متفرقة من الجسد.البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة ربة منزل على يد زوجها بمنطقة عين شمس، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة قام زوجها بخنقها لشكه فى سلوكها ونشوب خلافات أسرية بينهما.وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.