اليمن: العمل على إعادة بناء المؤسسات المالية للنهوض بالاقتصاد

أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أهمية وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقا لإستراتيجية ذات أهداف واضحة للمساهمة في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني، وفقا لخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي وزيادة الموارد.وشدد الوزير في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد، لأحد على أهمية التركيز على تعزيز الشراكة القائمة مع شركاء الحكومة والمانحين من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لضمان نجاح خطط ومساعي انتشال البلاد من الأوضاع الراهنة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.وقال: إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلق لدى الحكومة تحديا كبيرا ولن يثنيها عن مواصلة جهودها وأداء مهامها ومسؤولياتها وفقا للبرامج والخطط الشاملة في شتى جوانب الحياة وبمقدمتها الجانب المالي والاقتصادي والخدمي.وأكد وزير المالية، ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والتقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين السارية والنافذة في العام الجديد، لمواجهة الصعوبات والتحديات من أجل ضمان تجاوزها والتغلب عليها، والإسهام في تحسين العملة الوطنية وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الحياة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفقا للإمكانيات المتاحة.