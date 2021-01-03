استعجال التحريات في إلقاء زوجة لنفسها بعد ضبطها مع عشيقها بالمرج

استجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية في واقعة القاء زوجة لنفسها عقب ضبطها في أحضان عشيقها بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.بالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كسور، وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها القت بنفسها من البلكونة عقب حضور زوجها وضبطها في أحضان عشيقها عارية في وضع مخل داخل الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.