رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات في إلقاء زوجة لنفسها بعد ضبطها مع عشيقها بالمرج

الأحد 03/يناير/2021 - 04:02 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
استجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية في واقعة القاء زوجة لنفسها عقب ضبطها في أحضان عشيقها بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كسور، وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها القت بنفسها من البلكونة عقب حضور زوجها وضبطها في أحضان عشيقها عارية في وضع مخل داخل الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

الإفتاء تعلق على صورة ممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

محافظ دمياط تحل أزمة تكدس المواطنين في «البريد» وتمدد العمل لـ9 ليلا

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يكشف أهم المشروعات المستهدف إنهائها في 2021

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

الإفتاء: تخزين أدوية كورونا والمستلزمات الطبية من الكبائر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

أدهم العبودي يناقش أحدث أعماله «ما لم تروه ريحانة» بمكتبة تنمية

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

محمد إبراهيم طه: «الأميرة والرجل من العامة» حالات محسوسة أكثر منها ملموسة