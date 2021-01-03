بمشاركة233 شابا.. قطار الشباب يزور المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

استقبل المركز الثقافي الإفريقي بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، رحلات قطار الشباب للموسم الشتوي الجديد، بمشاركة 233 ‪ شابا وفتاة من محافظات الجمهورية المختلفة.وتضمنت الزيارة التعرف على قاعات المتحف ومقتنياته، والتعرف علي مقتنيات دول حوض النيل، وتاريخ بناء السد العالي، وخزان أسوان.ومن ناحيتها أكدت المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الإفريقي، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الزائرين والعاملين بالمتحف.واختتمت جولته المشاركين من الشباب بالتقاط الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة.