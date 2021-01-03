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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 15 شيشة في حملة على مقاهي ملوي

الأحد 03/يناير/2021 - 03:56 م
حملة على مقاهي ملوي
حملة على مقاهي ملوي
المنيا ـ على حسين
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نجححت حملة برئاسة نائب رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع شرطة المرافق في ضبط 15 شيشة داخل مقهيين في اليوم الأول من بدء تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والخاصة بفرض غرامة 50 جنيها على كل من لا يرتدي الكمامة.

وأكد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي أنه تم التشديد علي نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء ونوابهم بضرورة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء التى بدأت اليوم لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية قامت اليوم بحملة برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والتزام المواطنين المترددين على عدد من المنشأت الحكومية وكذلك مواقف السيارات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يقوم بها المركز والمدينة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية حيث تمكنت الحملة من ضبط 10 شيش وذلك بالتنسيق مع شرطة مرافق ملوى وتم تحرير المحاضر اللازمة وذلك لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وتفقدت فاطمة عثمان نائب رئيس مركز ومدينة ملوى المقاهى بدائرة الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول، حيث تم ضبط 5 شيش وتحرير محاضر بالواقعة لعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

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