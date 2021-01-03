العراق: انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا بتسجيل 742 حالة

أكدت وزارة الصحة العراقية حدوث انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 742 حالة.وذكرت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة يعد الأقل منذ 4 يونيو الماضي.وأشارت إلى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأقل منذ مايو 2020.من جانبها أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم "كردستان- العراق" ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم وذكرت في بيان أن عدد حالات الشفاء بلغ 72 ألفا و158 حالة، من مجموع إصابات بلغ 103 آلاف و565 حالة.