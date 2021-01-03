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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكثر من 123 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء ببنى سويف

الأحد 03/يناير/2021 - 04:15 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين، حتى اليوم الأحد، وصل إلى 123 ألفًا و781 طلبا على مستوى المحافظة، منوها بتوجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة 3 أشهر تنتهى 31 مارس المقبل، طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وأكد المحافظ على مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بتسلم كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد محافظ بنى سويف على تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

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