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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إغلاق الأسهم السعودية بانخفاض 8612.82 نقطة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:27 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 76.71 نقطة، ليقفل عند مستوى 8612.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والشرقية للتنمية، والحكير، والخدمات الأرضية، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسواق المزرعة، والأصيل، وبوان، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و4.92%.

فيما كانت أسهم شركات أيان، وكيان السعودية، وسيرا، ومجموعة الحكير، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وأيان، والراجحي، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، منخفضًا 1230.75 نقطة، ليقفل عند مستوى 25014.71 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 285 ألف سهم، تقاسمتها 843 صفقة.

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