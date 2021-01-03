تركيا: الفقراء في عهد أردوغان يعيشون على فضلات المأكولات الفاسدة

أفادت صحيفة جمهورييت التركية، اليوم الأحد، بأن العديد من الفقراء في عهد رجب طيب أردوغان لجأوا إلى عربات القمامة بحثا عن الطعام، مشيرة إلى أنهم يعيشون على فضلات المأكولات الفاسدة.وذكرت الصحيفة التركية: «عندما يحل المساء، وينتهي تجار الخضروات والفاكهة من عمليات البيع بالأسواق، يأتي الفقراء وأغلبهم من النساء، ليجمعوا بقايا الخضروات الفاسدة والملقاة على الأرض أو تحت منضدة البيع، مهروسة ومتعفنة».وقال زوجان عجوزان متقاعدان: «والله نحن نتضور جوعًا، لدينا 9 أطفال، نأتي لجمع مخلفات الأطعمة لسد جوعنا، لم نأتِ إلى هنا عبثًًا، هذا ما فعلته بنا الدولة»، بينما قال أحد تجار سوق بإسطنبول: «الوضع صعب للغاية، الناس في حاجة ولو لتفاحة جافة وفاسدة».