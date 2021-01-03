رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: الفقراء في عهد أردوغان يعيشون على فضلات المأكولات الفاسدة

الأحد 03/يناير/2021 - 03:51 م
أردوغان
أردوغان
منار احمد
طباعة
أفادت صحيفة جمهورييت التركية، اليوم الأحد، بأن العديد من الفقراء في عهد رجب طيب أردوغان لجأوا إلى عربات القمامة بحثا عن الطعام، مشيرة إلى أنهم يعيشون على فضلات المأكولات الفاسدة.

وذكرت الصحيفة التركية: «عندما يحل المساء، وينتهي تجار الخضروات والفاكهة من عمليات البيع بالأسواق، يأتي الفقراء وأغلبهم من النساء، ليجمعوا بقايا الخضروات الفاسدة والملقاة على الأرض أو تحت منضدة البيع، مهروسة ومتعفنة».

وقال زوجان عجوزان متقاعدان: «والله نحن نتضور جوعًا، لدينا 9 أطفال، نأتي لجمع مخلفات الأطعمة لسد جوعنا، لم نأتِ إلى هنا عبثًًا، هذا ما فعلته بنا الدولة»، بينما قال أحد تجار سوق بإسطنبول: «الوضع صعب للغاية، الناس في حاجة ولو لتفاحة جافة وفاسدة».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يجدد الثقة فى نائبى رئيس «اقتصادية قناة السويس»

الإفتاء تعلق على صورة ممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

محافظ دمياط تحل أزمة تكدس المواطنين في «البريد» وتمدد العمل لـ9 ليلا

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يكشف أهم المشروعات المستهدف إنهائها في 2021

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

الإفتاء: تخزين أدوية كورونا والمستلزمات الطبية من الكبائر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

أدهم العبودي يناقش أحدث أعماله «ما لم تروه ريحانة» بمكتبة تنمية

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

محمد إبراهيم طه: «الأميرة والرجل من العامة» حالات محسوسة أكثر منها ملموسة