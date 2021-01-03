الإفتاء تعلق على صورة ممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية

طالبت دار الإفتاء المصرية، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ونشرت الإفتاء، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، اليوم الأحد، صورة لممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية أثناء جلوسها عقب انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة، قائلة: "التزم بالإجراءات الاحترازية، البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها، ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى".وتابعت دار الإفتاء: "كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء".وتابعت: "نحن المصريين علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والالتزام بالإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".