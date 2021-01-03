محافظ المنوفية يتابع موقف الأكسجين الطبي بالمستشفيات

قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الشكر لقيادات مديرية الصحة على ما يقدموه من جهود مضنية لقطاع الصحة ومتابعة موقف الأكسجين الطبي أول بأول لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابي كورونا.جاء ذلك خلال لقاءه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ لمتابعة الموقف الحالي للأكسجين الطبي بجميع مستشفيات المحافظة وحجم الاحتياجات.وتابع محافظ المنوفية الموقف الحالي لكورونا للتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في التعامل مع مصابي كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن حفاظا علي أرواح المواطنين، موجهًا قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكافة المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الأكسجين أولا بأول حسب احتياج كل مستشفى.