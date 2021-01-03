تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية في بيان رسمي، تأجيل افتتاح صالون الشباب في دورته الـ31، مع تعليق كل الأنشطة الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بناء على ما صدر من قرارات تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا.يذكر أن رئاسة الوزراء أصدرت مساء أمس قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا، تضمنت التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والموافقة على استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، ومد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل.