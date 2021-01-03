فرج عامر مثمنا قرار السيسي بعلاج طفلة «داء الفيل»: لا يتأخر عن الغلابة

علق النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الاستجابة السريعة التي أبداها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة "مروة" المُصابة بمرض "داء الفيل"، بعد استغاثة والدتها بالدولة لعلاج ابنتها "على نفقة الدولة"، لعدم قدرة الأسرة على علاج الفتاة التي تعاني من مشكلات في الغدد، تسببت في إصابتها بحالة متقدمة من السمنة المفرطة، ما أثر سلبا على حركتها.وقال عامر، إن قرار الرئيس بعلاج تلك الحالات هي لفتة إنسانية من شخص لم يتوانى أو تأخر عن الغلابة والبسطاء من الشعب المصري.وتعانى الطفلة "مروة" من سمنة مفرطة بسبب مرضها، ليتعدى وزنها 200 كيلو جرام، حيث تعاني من قرح الفراش ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها.وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقل على الفور فريق طبي متخصص للحالة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لإحدى المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعلاجها على نفقة الدولة، وجاري مناظرة حالتها الصحية من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم لها.