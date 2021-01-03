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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأحد 03/يناير/2021 - 03:38 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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ترأست  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الأحد مع اللواء عاصم الطناني، مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور سامر سمير، استشاري معماري بجهاز التعمير، ودكتور أحمد أنيس، استشاري طرق جهاز التعمير، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ورؤساء شركات المرافق، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

واستعرض الاجتماع توصرا شاملا لمشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، وكذلك عرض التصميم النهائي للمشروع طبقًا لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، بما يضمه من وحدات تجارية ومبنى إداري ووحدة للأمن ومسجد وبوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه.

وناقشت محافظ دمياط الخطوات التنفيذية والتنسيقية مع شركات المرافق، لوضع خطة محددة توضح آلية توصيل شبكات المرافق للسوق، مؤكدة على وضع معايير تتفق مع طبيعة النشاط للباكيات، وتنفيذ شبكات لصرف مياه الأمطار وكذا شبكة اتصالات بالمقر الإداري بالإضافة إلى منظومة الحماية المدنية وشبكات إطفاء الحريق، بالإضافة إلى تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق.

ونوهت محافظ دمياط مجددًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، والارتقاء بالمظهر الحضاري العام، فضلًا عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين.

وفي ختام الاجتماع، تابعت الدكتورة منال عوض الموقف الخاص بالخمس مشروعات اللاتي تم تسليم المواقع الخاصة بها للجهاز الأسبوع الماضي، لبدأ تنفيذ أعمال تطوير شارع الثورة ومصطفى كامل بمدينة كفر سعد وشارع المدينة بميت أبوغالب وكورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو وأخيرا شارع كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وفقًا المنظور والخطة المتفق عليها مسبقًا.

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