محضر لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة ودفع 50 جنيها بالفيوم (صورة)

اتخذت الأجهزة الأمنية بالفيوم، الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في إطار قرار رئيس الوزراء بتحرير مخالفات للممتنعين عن ارتداء الكمامات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وننشر تطبيق لغرامة عدم ارتداء الكمامة الطبية، حيث حررت قوات الشرطة بمركز ومدينة طامية، غرامة لأحد المواطنين لعدم التزامه بارتداء الكمامة الطبية، ودفعه الغرامة الفورية 50 جنبهًا، وتم تحرير إيصال بالغرامة الموقعة.