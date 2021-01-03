أكثر من 238 ألف ألماني تم تلقيحهم ضد كورونا حتى الآن

وصل عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 238 ألف شخصا حتى الآن.وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيله وصل إلى 238 ألفا و809 أشخاص حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 40 ألفا و665 شخصا، مشيرا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.وأوضح المعهد أن هناك من بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم 103 آلاف و894 شخصا من نزلاء دور الرعاية، فيما أخذ 107 آلاف و19 شخصا التطعيم لأسباب تتعلق بعملهم، بينهم أطقم طبية معرضون بقوة لخطر العدوى، بالإضافة إلى أطقم عاملين في دور الرعاية، وأخذ 56 ألفا و197 شخصا التطعيم لأنهم تجاوزوا سن الثمانين.