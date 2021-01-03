مايكل ماهر يستعد لبدء فيلمه القصير «الوشاح»

يستعد المخرج مايكل ماهر، للتعاون مع نخبة من الشباب المستقل في تجربة إخراجية قوية، تعتبر هي الأولي من نوعها التي تحاول أن تلقي الضوء على سلبيات المجتمع بطريقة جديدة كـ "اسكتشات" المسرح.ويعد فيلم "الوشاح" مشروعا مشتركا من نوعية الأفلام القصيرة، ومن المنتظر أن يعرض في عدد من مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.وأعرب المخرج مايكل ماهر، في بيان صحفي، أن يكون الفيلم نافذة يستطيع أن يظهر منها للعالم مقدار المواهب الشبابية التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى، الفيلم اجتماعي درامي يناقش بعض مشاكل التنمر والمحسوبية والتعامل بعنصرية بين أفراد الوسط الفني.جدير بالذكر إن المخرج قد نظم عدة ورش لصناعة الأفلام لتدريب فريق العمل من ممثلين وفريق خلف الكاميرات، بهدف تطوير فريق عمل الفيلم والخروج بأحسن صورة ممكنة، في ظل قلة الإمكانيات خصوصًا وإن إنتاج الفيلم مستقل ويعتمد بشكل رئيسي على تمويل شخصي من فريق العمل.