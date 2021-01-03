محمد عمارة يكتب: العاهرة والديوث

هل صدمك عنوان المقال وجرح مشاعرك الرقيقة وأحاسيسك المرهفة؟إذاً لماذا لا تصدمك تلك الكلمات و أنت تقرأها و تسمعها و ربما تكررها مع من يصر ليل نهار على وصف شريحة من المجتمع بهذه الألفاظ المنحطة لا لشىء سوى أنه لا تعجبه ملابس فتاة فنعتها بالعاهرة و نعت أباها و أخاها بالديوث ؟!لقد شاعت تلك الكلمات حتى استمرأها البعض و بات يستخدمها بغير حساب او خوف من رادع، ومن الغريب والعجيب أنه يفعل ذلك ظنًا منه أنه من باب التدين و الحرص على الدين.مع أنه لا يوجد أي دين سماوي أو حتى وضعي أو وثني يدعو إلى السفالة والانحطاط الأخلاقي ، فكل الأديان تدعو إلى مكارم الأخلاق، و لن يسوغ خلق و لا دين لأحد أن يتهم غيره في عرضه لمجرد أنه قصر في شيء ما من وجهة نظره.إن الدين النصيحة، والنصيحة بالأدب و الموعظة الحسنة، ومهما أتى الإنسان من المعاصي فإن الذي خلقه لا يغلق بابه في وجهه؛ فحاله مع أهل المعاصي ارحم من الأم بولدها ؛ إن تابوا إليه فهو حبيبهم ، و إن لم يتوبوا فهو طبيبهم ، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب و المعائب.فمن أنت لتسب الناس في أعراضهم لمجرد أنك رأيت تقصيراً ؟أأنت خير من الرسول الذي أتاه من يستأذنه في الزنا فأشفق عليه و تدرج معه حتى خرج و ما من شيء أبغض إلى نفسه من ذلك الذنب ؟ أم أنت خير منه و أفقه حين تعامل مع الغامدية التي أقرت بالزنا و الحمل السفاح فردها ثلاث مرات لعلها لا تعود ، فلما عادت و أقيم عليها الحد و لعنها أحد الصحابة لأن دمها مس ثوبه ، عنفه الرسول الكريم و قال له: ويحك فلقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم.من أنت ؟ هل تظن أنك من حراس العقيدة ، و أنك القاضي و الجلاد ؟و حتى لو كنت كذلك، فلا تنس نفسك، و تذكر أن الله خاطب من هو خير منك فقال له : " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.و قال له : "و ما عليك إلا البلاغ" و قال له " و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك "، و قال لموسى و هو يوصيه قبل ذهابه إلى أعتى من ادعى الألوهية في تاريخ البشر : فقولا له قولاً طيبا .يا سيدي و أنت في طريقك للدفاع عن الدين بطريقتك التي لا يقرها الشرع و الدين نفسه ، ارتكبت كبيرة وجب معها الحد، ألا و هي قذف المحصنات ، فأنت لم تتهم تلك المتبرجة بالزنا فحسب ، بل اتهمتها بأنها تمارسه كمهنة ... و عليك أن تثبت أنها وقعت في حد الزنا الذي تتهم به بنات الناس ليل نهار، فإن لم تثبت وجب عليك حد القذف.يا أخي الكريم ليس منا ملائكة، فكلنا بشر نصيب و نخطئ، نتوب و نذنب، نسير في الدنيا بستر الله ، و نأمل في عفوه و كرمه، فكن رفيقاً بغيرك، اختر ألفاظك و أنت تنصح، فإن انتصح لك فخير و بركة و إن لم ينتصح فكف لسانك عن أعراض غيرك و يكفيك ثواب النصيحة.بقلم: محمد محمود عمارة