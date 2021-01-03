محمد عمارة يكتب: العاهرة والديوث
الأحد 03/يناير/2021 - 03:34 م
هل صدمك عنوان المقال وجرح مشاعرك الرقيقة وأحاسيسك المرهفة؟
إذاً لماذا لا تصدمك تلك الكلمات و أنت تقرأها و تسمعها و ربما تكررها مع من يصر ليل نهار على وصف شريحة من المجتمع بهذه الألفاظ المنحطة لا لشىء سوى أنه لا تعجبه ملابس فتاة فنعتها بالعاهرة و نعت أباها و أخاها بالديوث ؟!
لقد شاعت تلك الكلمات حتى استمرأها البعض و بات يستخدمها بغير حساب او خوف من رادع، ومن الغريب والعجيب أنه يفعل ذلك ظنًا منه أنه من باب التدين و الحرص على الدين.
مع أنه لا يوجد أي دين سماوي أو حتى وضعي أو وثني يدعو إلى السفالة والانحطاط الأخلاقي ، فكل الأديان تدعو إلى مكارم الأخلاق، و لن يسوغ خلق و لا دين لأحد أن يتهم غيره في عرضه لمجرد أنه قصر في شيء ما من وجهة نظره.
إن الدين النصيحة، والنصيحة بالأدب و الموعظة الحسنة، ومهما أتى الإنسان من المعاصي فإن الذي خلقه لا يغلق بابه في وجهه؛ فحاله مع أهل المعاصي ارحم من الأم بولدها ؛ إن تابوا إليه فهو حبيبهم ، و إن لم يتوبوا فهو طبيبهم ، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب و المعائب.
فمن أنت لتسب الناس في أعراضهم لمجرد أنك رأيت تقصيراً ؟
أأنت خير من الرسول الذي أتاه من يستأذنه في الزنا فأشفق عليه و تدرج معه حتى خرج و ما من شيء أبغض إلى نفسه من ذلك الذنب ؟ أم أنت خير منه و أفقه حين تعامل مع الغامدية التي أقرت بالزنا و الحمل السفاح فردها ثلاث مرات لعلها لا تعود ، فلما عادت و أقيم عليها الحد و لعنها أحد الصحابة لأن دمها مس ثوبه ، عنفه الرسول الكريم و قال له: ويحك فلقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم.
من أنت ؟ هل تظن أنك من حراس العقيدة ، و أنك القاضي و الجلاد ؟
و حتى لو كنت كذلك، فلا تنس نفسك، و تذكر أن الله خاطب من هو خير منك فقال له : " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
و قال له : "و ما عليك إلا البلاغ" و قال له " و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك "، و قال لموسى و هو يوصيه قبل ذهابه إلى أعتى من ادعى الألوهية في تاريخ البشر : فقولا له قولاً طيبا .
يا سيدي و أنت في طريقك للدفاع عن الدين بطريقتك التي لا يقرها الشرع و الدين نفسه ، ارتكبت كبيرة وجب معها الحد، ألا و هي قذف المحصنات ، فأنت لم تتهم تلك المتبرجة بالزنا فحسب ، بل اتهمتها بأنها تمارسه كمهنة ... و عليك أن تثبت أنها وقعت في حد الزنا الذي تتهم به بنات الناس ليل نهار، فإن لم تثبت وجب عليك حد القذف.
يا أخي الكريم ليس منا ملائكة، فكلنا بشر نصيب و نخطئ، نتوب و نذنب، نسير في الدنيا بستر الله ، و نأمل في عفوه و كرمه، فكن رفيقاً بغيرك، اختر ألفاظك و أنت تنصح، فإن انتصح لك فخير و بركة و إن لم ينتصح فكف لسانك عن أعراض غيرك و يكفيك ثواب النصيحة.
بقلم: محمد محمود عمارة
إذاً لماذا لا تصدمك تلك الكلمات و أنت تقرأها و تسمعها و ربما تكررها مع من يصر ليل نهار على وصف شريحة من المجتمع بهذه الألفاظ المنحطة لا لشىء سوى أنه لا تعجبه ملابس فتاة فنعتها بالعاهرة و نعت أباها و أخاها بالديوث ؟!
لقد شاعت تلك الكلمات حتى استمرأها البعض و بات يستخدمها بغير حساب او خوف من رادع، ومن الغريب والعجيب أنه يفعل ذلك ظنًا منه أنه من باب التدين و الحرص على الدين.
مع أنه لا يوجد أي دين سماوي أو حتى وضعي أو وثني يدعو إلى السفالة والانحطاط الأخلاقي ، فكل الأديان تدعو إلى مكارم الأخلاق، و لن يسوغ خلق و لا دين لأحد أن يتهم غيره في عرضه لمجرد أنه قصر في شيء ما من وجهة نظره.
إن الدين النصيحة، والنصيحة بالأدب و الموعظة الحسنة، ومهما أتى الإنسان من المعاصي فإن الذي خلقه لا يغلق بابه في وجهه؛ فحاله مع أهل المعاصي ارحم من الأم بولدها ؛ إن تابوا إليه فهو حبيبهم ، و إن لم يتوبوا فهو طبيبهم ، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب و المعائب.
فمن أنت لتسب الناس في أعراضهم لمجرد أنك رأيت تقصيراً ؟
أأنت خير من الرسول الذي أتاه من يستأذنه في الزنا فأشفق عليه و تدرج معه حتى خرج و ما من شيء أبغض إلى نفسه من ذلك الذنب ؟ أم أنت خير منه و أفقه حين تعامل مع الغامدية التي أقرت بالزنا و الحمل السفاح فردها ثلاث مرات لعلها لا تعود ، فلما عادت و أقيم عليها الحد و لعنها أحد الصحابة لأن دمها مس ثوبه ، عنفه الرسول الكريم و قال له: ويحك فلقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم.
من أنت ؟ هل تظن أنك من حراس العقيدة ، و أنك القاضي و الجلاد ؟
و حتى لو كنت كذلك، فلا تنس نفسك، و تذكر أن الله خاطب من هو خير منك فقال له : " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
و قال له : "و ما عليك إلا البلاغ" و قال له " و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك "، و قال لموسى و هو يوصيه قبل ذهابه إلى أعتى من ادعى الألوهية في تاريخ البشر : فقولا له قولاً طيبا .
يا سيدي و أنت في طريقك للدفاع عن الدين بطريقتك التي لا يقرها الشرع و الدين نفسه ، ارتكبت كبيرة وجب معها الحد، ألا و هي قذف المحصنات ، فأنت لم تتهم تلك المتبرجة بالزنا فحسب ، بل اتهمتها بأنها تمارسه كمهنة ... و عليك أن تثبت أنها وقعت في حد الزنا الذي تتهم به بنات الناس ليل نهار، فإن لم تثبت وجب عليك حد القذف.
يا أخي الكريم ليس منا ملائكة، فكلنا بشر نصيب و نخطئ، نتوب و نذنب، نسير في الدنيا بستر الله ، و نأمل في عفوه و كرمه، فكن رفيقاً بغيرك، اختر ألفاظك و أنت تنصح، فإن انتصح لك فخير و بركة و إن لم ينتصح فكف لسانك عن أعراض غيرك و يكفيك ثواب النصيحة.
بقلم: محمد محمود عمارة