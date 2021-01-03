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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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محمد عمارة يكتب: العاهرة والديوث

الأحد 03/يناير/2021 - 03:34 م
محمد عمارة
محمد عمارة
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هل صدمك عنوان المقال وجرح مشاعرك الرقيقة وأحاسيسك المرهفة؟
إذاً لماذا لا تصدمك تلك الكلمات و أنت تقرأها و تسمعها و ربما تكررها مع من يصر ليل نهار على وصف شريحة من المجتمع بهذه الألفاظ المنحطة لا لشىء سوى أنه لا تعجبه ملابس فتاة فنعتها بالعاهرة و نعت أباها و أخاها بالديوث ؟!

لقد شاعت تلك الكلمات حتى استمرأها البعض و بات يستخدمها بغير حساب او خوف من رادع، ومن الغريب والعجيب أنه يفعل ذلك ظنًا منه أنه من باب التدين و الحرص على الدين.

مع أنه لا يوجد أي دين سماوي أو حتى وضعي أو وثني يدعو إلى السفالة والانحطاط الأخلاقي ، فكل الأديان تدعو إلى مكارم الأخلاق، و لن يسوغ خلق و لا دين لأحد أن يتهم غيره في عرضه لمجرد أنه قصر في شيء ما من وجهة نظره.

إن الدين النصيحة، والنصيحة بالأدب و الموعظة الحسنة، ومهما أتى الإنسان من المعاصي فإن الذي خلقه لا يغلق بابه في وجهه؛ فحاله مع أهل المعاصي ارحم من الأم بولدها ؛ إن تابوا إليه فهو حبيبهم ، و إن لم يتوبوا فهو طبيبهم ، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب و المعائب.

فمن أنت لتسب الناس في أعراضهم لمجرد أنك رأيت تقصيراً ؟
أأنت خير من الرسول الذي أتاه من يستأذنه في الزنا فأشفق عليه و تدرج معه حتى خرج و ما من شيء أبغض إلى نفسه من ذلك الذنب ؟ أم أنت خير منه و أفقه حين تعامل مع الغامدية التي أقرت بالزنا و الحمل السفاح فردها ثلاث مرات لعلها لا تعود ، فلما عادت و أقيم عليها الحد و لعنها أحد الصحابة لأن دمها مس ثوبه ، عنفه الرسول الكريم و قال له: ويحك فلقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم.

من أنت ؟ هل تظن أنك من حراس العقيدة ، و أنك القاضي و الجلاد ؟
و حتى لو كنت كذلك، فلا تنس نفسك، و تذكر أن الله خاطب من هو خير منك فقال له : " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

و قال له : "و ما عليك إلا البلاغ" و قال له " و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك "، و قال لموسى و هو يوصيه قبل ذهابه إلى أعتى من ادعى الألوهية في تاريخ البشر : فقولا له قولاً طيبا .

يا سيدي و أنت في طريقك للدفاع عن الدين بطريقتك التي لا يقرها الشرع و الدين نفسه ، ارتكبت كبيرة وجب معها الحد، ألا و هي قذف المحصنات ، فأنت لم تتهم تلك المتبرجة بالزنا فحسب ، بل اتهمتها بأنها تمارسه كمهنة ... و عليك أن تثبت أنها وقعت في حد الزنا الذي تتهم به بنات الناس ليل نهار، فإن لم تثبت وجب عليك حد القذف.

يا أخي الكريم ليس منا ملائكة، فكلنا بشر نصيب و نخطئ، نتوب و نذنب، نسير في الدنيا بستر الله ، و نأمل في عفوه و كرمه، فكن رفيقاً بغيرك، اختر ألفاظك و أنت تنصح، فإن انتصح لك فخير و بركة و إن لم ينتصح فكف لسانك عن أعراض غيرك و يكفيك ثواب النصيحة.

بقلم: محمد محمود عمارة

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