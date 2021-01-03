تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية في بيان رسمي تعليق كافة الأنشطة الفنية بقصر الفنون، وجاء في البيان: "تقرر تعليق كل الأنشطة الفنية بقصر الفنون بناءً على ما صدر من قرارات تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار هذا الوباء "كوفيد 19" ولحين إصدار قرار بإعادة الأنشطة مرة أخرى".يذكر أن رئاسة الوزراء أصدرت مساء أمس قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قرر المجلس تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والموافقة على استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، ومد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل.