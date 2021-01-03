670 مليون جنيه أرباح شركتي المطارات والملاحة الجوية (خاص)

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تحقيق الشركة المصرية للمطارات بقيادة اللواء طيار عادل محجوب، أرباح مالية خلال السنة المالية 2019-2020 تجاوزت 350 مليون جنيه فقط، رغم الظروف الطارئة التي يشهدها قطاع النقل الجوي العالمي نتيجة تفشى فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم مع بداية العام الماضي وانخفاض معدلات التشغيل والحركة الركابية والجوية بكافة المطارات الإقليمية والسياحية.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة الملاحة الجوية بقيادة الكابتن إيهاب محي الدين عزمي، قد حققت أرباحا مالية خلال السنة المالية 2019-2020 حوالي 320 مليون جنيه، رغم انخفاض الحركة الملاحية بالمطارات المصرية والمجال الجوي المصري خلال الفترة الماضية، لافتا على كفاءة قيادتى الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية لتحقيق تلك الارباح التي لم تكن متوقعة في ظل الظروف الراهنة الصعبة التى يشهدها العالم.وأشارت المصادر، أن مسؤولي الشركة المصرية للمطارات والخدمات الملاحية الجوية، قاما منذ توليهما منصبهما الحالي بوضع خطط استراتيجية لزيادة الموادر المالية والاقتصادية لتلك الشركات، إلا أن جائحة كورونا ساهمت في تخفيض تلك الأرباح التي كانت متوقعة.وأوضحت المصادر، أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار منار عنبة ونائبه اللواء طيار منتصر مناع، ساهما بشكل كبير في تدعيم مسؤولي الشركة المصرية للمطارات والخدمات الملاحية رغم الصعوبات والمعوقات التي واجهت قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة الماضية.