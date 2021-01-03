رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمال الطيب: عبدالوهاب الأسواني كان لديه القدرة على استشراف المستقبل

الأحد 03/يناير/2021 - 03:28 م
جمال الطيب
جمال الطيب
خالد حماد
طباعة
اليوم تمر الذكرى الثانية على رحيل الكاتب الروائي والقاص عبد الوهاب الأسواني والذي رحل في الـ3 من يناير 2019 عن عمر يناهز الـ85 عاما.

عن عبد الوهاب الأسواني المبدع والإنسان جاءت شهادة الكاتب والناقد جمال الطيب، يقول لـ"الدستور": "ارتبط القاص والروائي الراحل "عبد الوهاب حسن عوض الله"، الشهير بـ"عبد الوهاب الأسواني" (١٩٣٤- ٢٠١٩م)، بحالة عشق روحي ووجداني ببلدته "جزيرة المنصورية" التابعة لمركز "دراو" بمحافظة "أسوان"، ومن هنا جاء لقبه "الأسواني"، الذي ارتبط باسمه، كما لا يخفى تعلقه بمدينة "الإسكندرية"، حيث عاش فترة من حياته هناك، والتي نستشعرها من خلال روايته الأخيرة "إمبراطورية حمدان"، والتي استعرض فيها رحلة "حمدان"، والتي نجدها تتماس مع رحلة نزوحه، هو أيضا، إلى "الإسكندرية".

ويشير جمال الطيب إلى أن "الكاتب والروائي الراحل عبد الوهاب الأسواني استعرض من خلال روايته "امبراطورية حمدان" الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها المدينة إبان الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩- ١٩٤٥م).

وأكد جمال الطيب أن "كتابات الأسواني كانت تميزت باستلهامه للتاريخ والتراث العربي منذ الفتح الإسلامي حتى وقتنا الحاضر، حيث كان يعد من أبرز المثقفين الموسوعيين في المجالين.

وختم جمال الطيب: "قد أسعدني الحظ، بطريق الصدفة، بالجلوس معه، جلسة المريد بالولي، لمست من خلالها عمق ثقافته، وحكاياته التي كان يسردها على شخصي بسلاسة تشبه رقائق الماء التي تتسرب من أذنيك لتلمس شغاف قلبك، وكم التواضع والبساطة التي كان عليها، رحمه الله، كما لا أنسى كم الدهشة التي أصابتني من خلال قراءاتي لروايته "النمل الأبيض"، الصادرة عن "دار الهلال" عام ١٩٩٥م، والتي جاء ختامها وكأنه نبوءة لثورة يناير ٢٠١١م! لأضع يدي على ما كان عليه من قدرة على استشراف المستقبل."

موضوعات متعلقة

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال ساعات

الإفتاء: تخزين أدوية كورونا والمستلزمات الطبية من الكبائر

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود

الصور

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي