جمال الطيب: عبدالوهاب الأسواني كان لديه القدرة على استشراف المستقبل

اليوم تمر الذكرى الثانية على رحيل الكاتب الروائي والقاص عبد الوهاب الأسواني والذي رحل في الـ3 من يناير 2019 عن عمر يناهز الـ85 عاما.عن عبد الوهاب الأسواني المبدع والإنسان جاءت شهادة الكاتب والناقد جمال الطيب، يقول لـ"الدستور": "ارتبط القاص والروائي الراحل "عبد الوهاب حسن عوض الله"، الشهير بـ"عبد الوهاب الأسواني" (١٩٣٤- ٢٠١٩م)، بحالة عشق روحي ووجداني ببلدته "جزيرة المنصورية" التابعة لمركز "دراو" بمحافظة "أسوان"، ومن هنا جاء لقبه "الأسواني"، الذي ارتبط باسمه، كما لا يخفى تعلقه بمدينة "الإسكندرية"، حيث عاش فترة من حياته هناك، والتي نستشعرها من خلال روايته الأخيرة "إمبراطورية حمدان"، والتي استعرض فيها رحلة "حمدان"، والتي نجدها تتماس مع رحلة نزوحه، هو أيضا، إلى "الإسكندرية".ويشير جمال الطيب إلى أن "الكاتب والروائي الراحل عبد الوهاب الأسواني استعرض من خلال روايته "امبراطورية حمدان" الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها المدينة إبان الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩- ١٩٤٥م).وأكد جمال الطيب أن "كتابات الأسواني كانت تميزت باستلهامه للتاريخ والتراث العربي منذ الفتح الإسلامي حتى وقتنا الحاضر، حيث كان يعد من أبرز المثقفين الموسوعيين في المجالين.وختم جمال الطيب: "قد أسعدني الحظ، بطريق الصدفة، بالجلوس معه، جلسة المريد بالولي، لمست من خلالها عمق ثقافته، وحكاياته التي كان يسردها على شخصي بسلاسة تشبه رقائق الماء التي تتسرب من أذنيك لتلمس شغاف قلبك، وكم التواضع والبساطة التي كان عليها، رحمه الله، كما لا أنسى كم الدهشة التي أصابتني من خلال قراءاتي لروايته "النمل الأبيض"، الصادرة عن "دار الهلال" عام ١٩٩٥م، والتي جاء ختامها وكأنه نبوءة لثورة يناير ٢٠١١م! لأضع يدي على ما كان عليه من قدرة على استشراف المستقبل."