علاء عزمي رئيسا لبحوث البقوليات بوزارة الزراعة

أصدر الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم، قرارا يحمل رقم 1 لسنة 2021 بتعيين الدكتور علاء محمد عزمي محمد رزق، رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية للعمل رئيسا لقسم بحوث المحاصيل البقولية إعتبارا من 3 يناير 2021.يأتي قرار تعيين الدكتور علاء عزمي رئيسا لقسم بحوث المحاصيل البقولية خلفا للدكتورة سهير علي زين العابدين، نظرا لبلوغها السن القانوني للمعاش في تاريخ 2 يناير 2021.