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الثقافة

محمد إبراهيم طه: «الأميرة والرجل من العامة» حالات محسوسة أكثر منها ملموسة

الأحد 03/يناير/2021 - 03:25 م
محمد إبراهيم طه
محمد إبراهيم طه
نضال ممدوح
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عبر الكاتب د. محمد إبراهيم طه عن سعادته بوصول مجموعته القصصية "الأميرة والرجل من العامة"٬ والصادرة عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، عن القصة القصيرة والتي أُعلنت قبل قليل.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" الأميرة والرجل من العامة هي المجموعة الخامسة بالنسبة لي، وصدرت عن دار النسيم 2019، وهي مجموعة عن المرأة الحلم، تسمو بها إلى مناطق شعرية وملائكية ومقدسة، وكنت معنيا أثناء الكتابة عن المرأة بأسئلة عن النوع الأدبي، عن التقنيات والمهارات السردية والبناء المختلف قدر الإمكان وصولا إلى ما يمكن تسميته بصمة الكاتب التي تحمل في كل مجموعة تطورا ما وخبرة ما بأساليب وطرائق الكتابة القصصية.

فالقصص في المجموعة إجمالا حالات محسوسة أكثر منها ملموسة، كنقطة في فراغ، ومع التقدم في سرد ليست من وظيفته الإخبار بقدر ما هو التأمل، يأتي عالم القصص مراوغا وسلسا وناعما كطيف، حيث لا زمن خطي، ولا حدث يمكن تتبعه، والعالم كأنه متاهة، لكنها جميلة، كلحظات انبلاج النور من الظلمة، لتكتمل ـ بانتهاء السرد ـ عوالم القصة دون أن يسأل القارئ أين كانت البداية، ويعيد القارئ توزيع العالم وتشكيل القصة ويضعها تماما في المنطقة المراوغة التي أرادها الكاتب، تلك التي لم تكن تصلح معها طرائق السرد القصصي المألوفة.

تنقسم قصص المجموعة إلى قسمين: الأول بعنوان "أيام العباءة الفوشيا" ويتضمن 7 قصص، والثاني بعنوان" أسباب للشروع في البكاء" ويتضمن سبع قصص أخرى تحمل كلها بصمات الكاتب محمد إبراهيم طه التي ميزته منذ مجموعته الأولى "توتة مائلة على نهر" والتي حصلت على جائزة الدولة التشجيعية و"الركض في مساحة خضراء" مجموعته الثانية التي حصلت على جائزة يوسف إدريس، ومجموعته الثالثة "امرأة أسفل الشرفة" والتي حصلت على أفضل مجموعة قصصية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2013، ثم مجموعته الرابعة "طيور ليست للزينة".

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