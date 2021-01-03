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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

الأحد 03/يناير/2021 - 03:25 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الأمراض الصدرية، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة فيروس كورونا والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى.

ومرت المحافظ على خزان الأكسجين، حيث وجهت المحافظ تعليماتها إلى الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى، بمراجعة شركة الصيانة بشكل دوري للتأكد من سلامة الخزان وشبكة الغازات الطبية، واتباع أقصى درجات الأمان وغلق الباب الخاص بالخزان، وذلك لتلافى حدوث أية مشكلات أو تداعيات.

كما قامت الدكتورة منال عوض بتفقد أقسام الأشعة والمعمل وصيدليتى العيادة الخارجية والرئيسية ومخزن المستهلكات، إذ اطمئنت على توافر المستلزمات الوقائية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، واطلعت على المخزون الاستراتيجي من العلاج للتأكد من توافر رصيد يغطى احتياجات الفترة المقبلة، إذ أكدت على تقديم بيان يومى لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة يتضمن الرصيد الخاص بالأدوية.

وفي سياق متصل، أكدت المحافظ على ضرورة استغلال مبنى العيادات الخارجية المطور حديثا وبدء تشغيله لتخفيف الضغط عن قسمى الاستقبال والطوارئ وتزويد الغرف به بأسرة وأسطوانات أكسجين وأطقم طبية، مشددة على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمستشفى واتباع جميع المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية والوقائية.

فيما وقد قامت المحافظ بالمرور على قسمى الاستقبال والطوارئ بوحداتهم المختلفة، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي عن الإجراءات التى يتم اتخاذها مع المرضى وآليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد وكذا آليات توزيع بروتوكولات العلاج على الحالات التى تخضع للعزل المنزلى.

وعلى جانب آخر حرصت محافظ دمياط على الاستماع إلى شكاوى المترددين على المستشفى، إذ أكدت على مدير مديرية الصحة بإعادة تنظيم منظومة العمل داخل المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات.

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