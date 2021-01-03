رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 1000 حذاء على الأسر محدودة الدخل بالغربية

الأحد 03/يناير/2021 - 03:24 م
مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، تنظيم معرض لتوزيع 1000 حذاء استفادت به (300) أسرة من محدودي الدخل بقرية شرشابة بمركز زفتى، ضمن مبادرة "حياة كريمة" للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت المديرية، إلى أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

موضوعات متعلقة

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

مصادر بـ«التعليم» تكشف كواليس امتحانات «أولى وتانية وتالتة» ثانوي عقب التأجيل

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

الرئيس السيسى يوجه بعلاج «مروة» مريضة «السمنة المفرطة وداء الفيل»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

ورشة «المسرح الحركي» مع ميريت ميشيل بدار «هن»

«أتوبيس خط 77» بالقائمة القصيرة لكبار الأدباء بجائزة ساويرس