توزيع 1000 حذاء على الأسر محدودة الدخل بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، تنظيم معرض لتوزيع 1000 حذاء استفادت به (300) أسرة من محدودي الدخل بقرية شرشابة بمركز زفتى، ضمن مبادرة "حياة كريمة" للأسر الأولى بالرعاية.وأشارت المديرية، إلى أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.