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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيسى يجدد الثقة فى نائبى رئيس «اقتصادية قناة السويس»

الأحد 03/يناير/2021 - 03:33 م
السيسي
السيسي
مصطفى دياب
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 725 لسنة 2020 والخاص بتجديد تعيين كل من اللواء محمد شعبان عبدالفتاح مرعي، نائبًا لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، واللواء محمد عبدالعزيز براية نائبًا لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي لمدة عام من تاريخه.

وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا فى أغسطس الماضي بتجديد الثقة فى المهندس يحيى زكي، رئيسا للهيئة العامة لمنطقة قناة الاقتصادية لمدة عام آخر.

وأصدر الرئيس، في منتصف أغسطس 2019، قرارًا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش، والذي تم تعيينه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

جدير بالذكر أن المهندس يحيى زكي، كان يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة- مصر، كما أشرف على المخطط العام لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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