1704 إصابات بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 119 ألفا و77 حالة.وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، إن ولاية سيلانجور استمرت في تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى البلاد، حيث سجلت اليوم 673 حالة.وأفاد بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد- 19، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض في ماليزيا 494 حالة وفاة.وأضاف المسئول الماليزي أن إجمالي عدد الحالات المتعافية على مستوى البلاد ارتفع إلى 97 ألفا و218 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 22 ألفا و398 حالة.