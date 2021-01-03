طالب البسكويت على كورنيش الإسكندرية: نفسي في طرف صناعي (فيديو)

خطوات بطيئة فرضتها عليه إعاقته، يتجول بين المقاهي وكورنيش منطقة بحري بالإسكندرية، حاملًا بعض أنواع البسكويت والحلويات بإبتسامة رقيقة وأسلوب مهذب، فهى عمله الذي اعتاد عليه على مدار 3 سنوات لمساعدة أسرته في توفير متطلبات المنزل، ورغم أنه يعاني من بتر في قدمه اليسري إلاّ أنه تحمل المسؤولية منذ صغره ليكون سندًا لوالده.يقول مصطفى إبراهيم، 15عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، إنه تعرض لحادث منذ أكثر من 6 سنوات عندما فوجئ أثناء عبور الطريق بمنطقة الدخيلة محل سكنه بسيارة نقل ثقيل أمامه ما عرضه لحادث أدب إلى بتر ساقه أعلى الركبة، ليعيش بطرف صناعي يتم تغييره كل عام.أضاف لـ«الدستور» أنه منذ 3 سنوات أراد أن يخرج للعمل لمساعدة والده في متطلبات المنزل، حيث يعمل والده في بيع الخضار، ولديه 4 أشقاء، ما جعله يعمل في عدة مهن منها عامل في كافيه، وبائع متجول ببعض الهدايا ولعب الاطفال، وبائع للحلويات في منطقة بحري في المساء، فضلًا عن الكثير من الأعمال.«الشغل مش عيب، أي عمل قدامي مش بقوله لأ بدل شريف» يقول مصطفى إنه لا يتقاضى أي مبلغ إضافي عن سعر المنتج الذي يبيعه:« فيه ناس لما بتشوفني صغير وكمان إعاقتي بتحاول تساعدني وتديني فلوس زيادة، بس أنا مش برضى، أنا باخد حقي بس عشان اتربيت على كده».أوضح أنه يخرج من العاشرة صباحًا من منزله بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، ليؤدي بعض الأعمال مثل تحميل سيارة أو مساعدة الشيالين في أعمال ليست يومية أو أساسية، لكن بالطلب، وبعد ذلك يتوجه إلى محل لبيع الجملة بمنطقة بحري لشراء علب الحلويات والبسكويت، ليبدأ البيع في السادسة مساءً حتى منتصف الليل، مشيرًا إلى أن الجميع بالمنطقة يحبونه، حيث يستضفونه في المقاهي الموجودة بالمنطقة ليستريح بعض الوقت، أو يشرب مشروب دافئ وأيضًا، يحتمي من الأمطار في أيام الطقس السيئ.أشار مصطفى إلى أن الجهاز أو الطرف الصناعي الذي يتحرك به، يجعل حركته بطيئة، ويصيبه بالتعب والمجهود أيضًا قائلًا: «الجهاز هو اللّي بيتحكم فيا وبيتعبني، ونفسي أركّب جهاز حديث عشان أمشي كويس، وألعب كرة زي ما كنت وانا صغير قبل الحادث» متابعًا: «أمنيتي الجهاز والمساعدة في إقامة كشك صغير عشان أعمل به أنا ووالدي، ويكون لنا دخل منه لقضاء متطلبات الأسرة وأشقائي البنات».