وكيل «صحة البحر الأحمر»: لدينا مخزون كافٍ من «الأكسجين»

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن مستشفيات المديرية بكافة مدن المحافظة يوجد بها مخزون من الأكسجين ولا يُوجد أي نقص، مؤكدًا أن هناك مخزونًا من الأسطوانات والخزانات السائلة.وأضاف «مرعي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المديرية توفر مخزون الأكسجين أولًا بأول في جميع المستشفيات من مدينة حلايب جنوبًا وحتى مستشفى رأس غارب شمال المحافظة، لافتًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات والعيادات الخارجية، ومهام الأطباء والتمريض، وأنه لا يُوجد أي نقص بالمواد اللازمة لعلاج حالات كورونا.وأوضح وكيل وزارة الصحة أن حالات العزل المنزلي المسجلين يتم متابعتهم من خلال فرق طبية متخصصة، وأنه في حال احتياج المريض لأكسجين يتم نقله على الفور للمستشفى، ويتم اتخاذ اللازم حياله.