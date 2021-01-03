قطاع الفنون التشكيلية يطرح معرض «علي حسان» للمشاهدة البانورامية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية طرح معرض الفنان علي حسان إلكترونيا للعرض البانورامي، في إطار مبادرة "خليك في البيت" التي أطلقتها وزارة الثقافة لمواجهة فيروس كورونا.على حسان من مواليد القاهرة 1975، خريج كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، جامعة حلوان 1997، يعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.. حاصل على ماجستير الفنون الجميلة بعنوان "الانطباعية البريطانية ونادى الفن الإنجليزى الجديد" دكتوراة الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان "القيمة الجمالية لتنوع العنصر البشرى فى التصوير الأوروبى فى القرنين التاسع عشر والعشرين".يقول حسان في وصف رحلته مع الفن التشكيلي "أنظر إلى حامل الرسم الخاص بى.. أجد توقيعًا وضعته على أحد أخشاب حامل الرسم فى عام 2008، ذلك العام الذى قررت فيه الجلوس بشكل نهائى أمام حامل الرسم دون مفارقة بالطبع كنت أعمل كثيرًا قبل العام 2008؛ لكن انشغالى بالدراسات الأكاديمية لعدة سنوات تجعلنى أعتبر أن ما قبل العام 2008 هى بعض المناوشات الجادة للتشبث بالحياة أعيد النظر إلى ذلك التوقيع لأدرك أنه قد مر عَلَى 10 سنوات كاملة بلا حراك خارج نطاق تلك الأمتار القليلة المحيطة بحامل الرسم؛ تلك الأمتار القليلة التى كانت تمثل ولا زالت وطنًا رحبًا لم أرغب يومًا فى مغادرته أو هجرته،عشر سنوات كاملة لا أطيق الفراق ولا أقدر على المفارقة".