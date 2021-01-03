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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خروج أصغر طفل مصاب بـ«كورونا» في الأقصر من العزل (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 03:20 م
تعافي طفل كورونا
تعافي طفل كورونا
هدى الأمير
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أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن تواصل خدماته المميزة بفريق طبى لخدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، وقرر خروج 3 حالات تعافى من كورونا، أبرزهم الطفل «محمد» البالغ من العمر عام ونصف ويعتبر أصغر طفل كان مصاب بكورونا في الأقصر بالموجة الثانية، والذى تحسنت حالته الصحية بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتم شفاؤه وخروجه معافى من الفيروس.


وأشرف على حالة الطفل داخل المستشفى على مدار الساعة كل من الدكتور أحمد فتحى مدير مستشفى العديسات للعزل، والدكتور محمد العجمى نائب المدير العام ومدير العزل لمتابعة حالة الطفل برفقة الأطباء وفريق التمريض لحين تمام شفائه من كورونا، حيث رافقته والدته لصغر سنه وهى غير مصابة بفيروس كورونا عقب عمل مسحة لها لدى وصولها للمستشفى برفقة طفلها "محمد.أ" البالغ من العمر سنة ونصف، وخرج نجلها بصحة جيدة معافى من كورونا.

وتقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث نجحت في تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 111 حالة من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلى أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكرى عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.

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