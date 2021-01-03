توقيع غرامات على المحال والمطاعم المخالفة في المنتزه بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي منتزه أول، اليوم الأحد، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.وجرى خلال الحملة، تغريم المحال غير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها، وكذلك المحال المتعدية على حرم الطريق العام بشارع ٤٥ بإجمالي غرامات ٢١ الف جنيه.وشدد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة والالتزام بوضع صندوق قمامة امام المحل. والتنبيه علي المواطنين المترددين على المحال، الالتزام بالاجراءات الوقائية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.من جانبها؛ أوضحت رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن غلق أحد الكافيهات غير مطبقة للإجراءات الاحترازية، وتغريم 4 حالات إشغالات طريق مع مصادرة كافة الإشغالات، وتغريم كل فرد غير مرتدي للكمامة وغير متخذ لكافة الإجراءات الاحترازية داخل المنشأة غرامة فورية 50 جنيهًا، كما تم التفتيش على رخص المحال والمقاهي والتنبيه على المطاعم والمحال بالالتزام بالاشتراطات البيئة والصحية.