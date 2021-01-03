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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طعن لص حاول سرقة توك توك في الدقهلية

الأحد 03/يناير/2021 - 03:18 م
حبس لص
حبس لص
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أمسك أهالي قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، لصا شرع في سرقة توك توك وسلموه إلى مركز الشرطة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بضبط لص وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن «محمد. ص» 22 عاما، سائق توك توك، و«محمود. ح» 20 عاما، سائق، ومقيم في قرية صهرجت الكبرى، وضبطوا المدعو «محمد.ع»، 26 عاما، عاطل، ومقيم في محافظة القليوبية.

‎وبالفحص تبين أنه حاول سرقة التوك توك بطريق المغافلة، وإصابة المتهم بجرح قطعي بالرأس وجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى، واشتباه نزيف بالصدر نتيجة تعدي الثاني عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة».

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، ونقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر، وتم التحفظ على أطراف الواقعة والسلاح المستخدم.‎

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