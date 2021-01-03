كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون تحتفل ببداية العام الجديد

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأب بطرس اسطفان، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون، احتفل بقداس بداية العام الميلادي الجديد.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بمشاركة الشعب مع اتباع الإجراءات الاحترازية.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.