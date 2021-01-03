محافظ دمياط تحل أزمة تكدس المواطنين في «البريد» وتمدد العمل لـ9 ليلا

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مرورا على مركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط، حيث تلاحظ وجود تجمع كبير للمواطنين أمام المركز لصرف المعاشات، وحرصت على التواجد فورًا للوقوف على المشكلات التي أدت إلى ذلك وحلها.وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى مدير عام بريد دمياط بتنظيم عملية صرف المعاشات وفقًا للمنظومة التي حددتها الدولة، للحد من تجمعات المواطنين في الظروف الراهنة وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على التنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية والجمعيات الأهلية لوضع منظومة وآلية محددة لتلك العملية.وفى سياق متصل، وجهت بتشغيل المركز حتى التاسعة مساءًا حتى يتسنى لهؤلاء المواطنين صرف المعاشات، مؤكدة على توفير أماكن انتظار تتفق مع معايير التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة لمجابهة أزمة فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع، كما أكدت أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير قد يحدث خلال الفترة القادمة، مشددة أيضًا على تحقيق التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم خلال تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بهم.