ضبط سائق وسمكري لتعديهما على شخصين بالأسلحة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر بالدقهلية، من ضبط سائق وسمكري بعد قيامهما بالتعدي على شخصين بالضرب بالأسلحة البيضاء وإصابتهما بإصابات خطرة، وذلك بعد تأخرهما في سداد قسط جمعية مالية فيما بينهم بقرية أوليلة.كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول مصابين بجروح قطعية وكدمات نتيجة تعدي.انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر بقيادة الرائد عبدالحميد الشوري، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة كلا من محمود عبد الباسط السعيد، 32 عاما، عامل ومصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليمنى واشتباه نزيف داخلي بالصدر وجرح قطعي بالوجه وآخر بالساق، وحسين مصطفى عمارة، 29 عاما، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ويقيمان قرية أوليلة.بسؤال شقيقة المصاب الثاني "عائشة"، 35 عاما، ربة منزل، اتهمت كلا من محمود كمال حافظ، 37 عاما، سائق، وبلبل السيد محمد، 34 عاما، سمكري سيارات ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بآلة حادة سكين بحوزة الأول وإحداث إصابتهما لخلافات مالية بينهم نظرا لكون المجني عليهما مشتركان في "جمعية مالية" وتأخرهما في سداد القسط الشهري.بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 272021 جنح مركز ميت غمر والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.