الأنبا كريكور يلغي احتفال عيد الغطاس للأرمن الكاثوليك

أعلن الانبا كركور أغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، الإغلاق الكامل لكافة الكنائس حتى يوم 20 يناير.وأشار مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، في بيان رسمي له، ان القرار المشار اليه يشمل إلغاء احتفالات عيد الغطاس للعام الجاري.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.