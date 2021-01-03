محافظ سوهاج يكرم مدير مكتبه لاختياره المدير المثالي في 2020

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم مدير عام قطاع مكتب الوزير المحافظ، لاختياره المدير المثالي لعام 2020م عن محافظة سوهاج، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة رئيس لجنة الاختيار وأعضاء اللجنة وعدد من مديري الإدارات والعاملين بالديوان العام.وعبر عبد الهادي عن سعادته باختياره المدير المثالي لمحافظة سوهاج للعام الثاني على التوالي، موجها الشكر للمحافظ على دعمه الدائم، وللزملاء بمكتب المحافظ والعاملين بالإدارات الأخرى على التعاون المثمر والعمل دائما بروح الفريق الواحد.يذكر أن ديوان محافظة سوهاج ينظم كل عام مسابقة لاختيار المدير المثالي والموظف المثالي والإدارة المثالية، تشجيعا للعاملين على التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد.