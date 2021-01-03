ضبط بقال تمويني استولى على 7 ملايين جنيه من شخصين بالدقهلية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط تاجر بقالة تموينية بعد استيلائه على 7 ملايين جنيه، من شخصين بدعوى تشغيلها واستثمارها في تجارة المقاولات والعقارات مقابل أرباح وعدم الوفاء بذلك.كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام كلا من "س. ا. ا"،49 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم دكرنس، و"أ. ص. ق"، محامي حر، وكيلا عن "أ. م. ع. ش"، ومقيم قرية كفر الجنينة مركز نبروة، بالإبلاغ عن تضررهما من "أسامة.ع.م.أ"،"40 سنة"، تاجر بقالة تموينية ومقيم بمدينة دكرنس لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 6 ملايين وثمانمائة ألف جنيه و222 ألف جنيه من المبلغ الثاني، بدعوى تشغيلها في الاستثمار العقاري مقابل أرباح إلا إنه لم يفي بذلك.بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد هيثم الدكروري، من ضبط المشكو في حقه، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضرين رقم 35،542021 جنح مركز دكرنس، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.