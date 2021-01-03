ننشر صورة المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور

ينشر "الدستور" صورة مدرس متهم بقتل زوجته بعدما مزق جسدها بعدة طعنات أمام المدرسة التي تعمل بها؛ لخلافات بينهما حول الإنفاق على المنزل.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل معلمة أمام مدرسة ببولاق الدكرور، فانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج عمله في إحدى الدول العربية عقب تفشي فيروس كورونا، وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.وأضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها، وما إن وصلت حتى تتبعها وسدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.