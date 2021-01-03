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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة ألمانية تتهم بروكسل بالإخفاق التام فيما يتعلق بالمهاجرين في البوسنة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:25 م
المهاجرين في البوسنة
المهاجرين في البوسنة
وكالات
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اتهمت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، الاتحاد الأوروبي بالإخفاق التام بسبب المحنة التي يواجهها مئات المهاجرين في البوسنة والهرسك.

واستندت المنظمة في ذلك إلى الإقامة السيئة لهؤلاء الأشخاص في البوسنة، وكذلك إلى تقارير عما يسمى ردود الفعل الصادرة من كرواتيا الواقعة على الحدود مع البوسنة والهرسك.

ودعا المدير التنفيذي للمنظمة الألمانية، جونتر بوركهارت، اليوم الأحد، قائلا: "لا بد من فتح الحدود واستقبال الأشخاص المتجمدين إلى الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قامت بإخلاء مخيم "ليبا"، الواقع في البوسنة والهرسك، أمام الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في المنطقة الحدودية مع كرواتيا، وذلك لأن السلطات في البوسنة لم تجهزه بشكل مقاوم لفصل الشتاء.

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