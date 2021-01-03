الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح الميناء البري الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ميناء بورسعيد البري الجديد للوقوف على الأعمال النهائية الجارية بالميناء تمهيدا لافتتاحه قريبا، حيث تستكمل في الفترة الحالية أعمال شبكة المرافق والطرق المؤدية للميناء.وأكد المحافظ أن الميناء البري الجديد سيكون واجهة حضارية جمالية للمحافظة على أعلى مستوى، ويضم كافة الخدمات التي توفر الراحة المسافرين والسائقين وجميع المتعاملين مع الميناء، ومن المقرر أن يضم كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة والتي تعمل بين بورسعيد والمحافظات، كما تم اختيار موقع الميناء ليكون الواجهة المباشرة بين محور ٣٠ يونيو ومدخل المدينة الجنوبي الغربي، وذلك لتوفير السيولة في حركة المرور بين السيارات المتعاملة مع الميناء وشبكة الطرق الخارجية دون الدخول إلى قلب المدينة لمنع الاختناقات المرورية بشوارعها.رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، والشركات الهندسية المنفذة للمشروع ومديرية الطرق.