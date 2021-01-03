بزرميط وأونطة.. مفردات الحارة المصرية

بزرميط

أونطة

تتداخل اللغات بتداخل المتحدثين بها، عبر الأزمنة والأمكنة فهناك العديد من المفردات العامية التى يستخدمها المصريون، هى فى الأصل مفردات أجنبية وليست من اللغة العربية فى شىء، حيث انتقلت إلى الحارة المصرية من خلال الإنجليز والفرنسيين كمحتلين أو من خلال اليونانيين والإيطاليين الذين كانوا يعملون فى مصر، ومن المعروف أن مصر هى أقل دول العالم تأثرا بلغة المحتل، حيث لم تطغ لغاتهم على اللغة العربية، كما فعلت فى بعض البلدان مثل الجزائر أو تونس، أو غيرهما من الدول التى تعرضت للاحتلال.فى هذه السطور سنتناول مفردتين عاميتين إحداهما مأخوذة عن اللغة الفرنسية وهى كلمة "بزرميط"، والثانية مأخوذة عن اليونانية وهى كلمة "أونطة"حين قدم الاحتلال الفرنسى إلى مصر عام ١٧٩٨. بقيادة نابليون بونابرت ولما رحل بعد 3 سنوات ترك بعض المفردات الفرنسية القليلة التى تداولها أهل الحارة المصرية بعد رحيله. منها كلمة pizzar والتى حرفها المصريون إلى بزرميط. ومعناها الشىء غير المنطقى وغير المبرر.. لذا حين لا يقتنع المصريون بموضوع معين يقولون بسخرية ياعم الموضوع كله طلع بزرميط.. أى كلام فاضى أو غير منطقى.هى مفردة يونانية أصلها "أفنتا" معناها حيلة وخداع، أخذها المصريون من اليونانيين الذين كانوا يقيمون فى مصر للعمل كسفرجية أو بائعى خمور، فى الأربعينات والخمسينيات. ثم حرفت الكلمة من "أفنتا" إلى أونطة وهى تقال فى حق. الشخص الخادع الذى بلقبه أهل الحارة المصرية بالأونطجى. كما يقولون على الموضوع المشكوك فى صحته. يا عم ده شغل أونطة، أى أن الأمر برمته غير صحيح ومشكوك فيه. كما يقول أهل الحارة للشخص المخادع: فيه إيه ياعم انت عاوز الكلمة الأونطه؟ أو شغل الأونطة ده مياكلش معايا، كما تقل عبارة أونطجى بقصد المزاح أحيانا للشخص الذى يمتدح من أمامه كى يكسب ودهم، فيقولون فلان أونطجى أو بكاش. ومعناها كثير الثناء على من حولهم بهدف كسبهم فى صفه.