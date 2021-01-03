رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بزرميط وأونطة.. مفردات الحارة المصرية

الأحد 03/يناير/2021 - 06:15 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
تتداخل اللغات بتداخل المتحدثين بها، عبر الأزمنة والأمكنة فهناك العديد من المفردات العامية التى يستخدمها المصريون، هى فى الأصل مفردات أجنبية وليست من اللغة العربية فى شىء، حيث انتقلت إلى الحارة المصرية من خلال الإنجليز والفرنسيين كمحتلين أو من خلال اليونانيين والإيطاليين الذين كانوا يعملون فى مصر، ومن المعروف أن مصر هى أقل دول العالم تأثرا بلغة المحتل، حيث لم تطغ لغاتهم على اللغة العربية، كما فعلت فى بعض البلدان مثل الجزائر أو تونس، أو غيرهما من الدول التى تعرضت للاحتلال.

فى هذه السطور سنتناول مفردتين عاميتين إحداهما مأخوذة عن اللغة الفرنسية وهى كلمة "بزرميط"، والثانية مأخوذة عن اليونانية وهى كلمة "أونطة"

بزرميط
حين قدم الاحتلال الفرنسى إلى مصر عام ١٧٩٨. بقيادة نابليون بونابرت ولما رحل بعد 3 سنوات ترك بعض المفردات الفرنسية القليلة التى تداولها أهل الحارة المصرية بعد رحيله. منها كلمة pizzar والتى حرفها المصريون إلى بزرميط. ومعناها الشىء غير المنطقى وغير المبرر.. لذا حين لا يقتنع المصريون بموضوع معين يقولون بسخرية ياعم الموضوع كله طلع بزرميط.. أى كلام فاضى أو غير منطقى.

أونطة
هى مفردة يونانية أصلها "أفنتا" معناها حيلة وخداع، أخذها المصريون من اليونانيين الذين كانوا يقيمون فى مصر للعمل كسفرجية أو بائعى خمور، فى الأربعينات والخمسينيات. ثم حرفت الكلمة من "أفنتا" إلى أونطة وهى تقال فى حق. الشخص الخادع الذى بلقبه أهل الحارة المصرية بالأونطجى. كما يقولون على الموضوع المشكوك فى صحته. يا عم ده شغل أونطة، أى أن الأمر برمته غير صحيح ومشكوك فيه. كما يقول أهل الحارة للشخص المخادع: فيه إيه ياعم انت عاوز الكلمة الأونطه؟ أو شغل الأونطة ده مياكلش معايا، كما تقل عبارة أونطجى بقصد المزاح أحيانا للشخص الذى يمتدح من أمامه كى يكسب ودهم، فيقولون فلان أونطجى أو بكاش. ومعناها كثير الثناء على من حولهم بهدف كسبهم فى صفه.

موضوعات متعلقة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

الصور

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

محافظ دمياط تحل أزمة تكدس المواطنين في «البريد» وتمدد العمل لـ9 ليلا

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي

بزرميط وأونطة.. مفردات الحارة المصرية

أدهم العبودي يناقش أحدث أعماله «ما لم تروه ريحانة» بمكتبة تنمية