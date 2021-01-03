ضبط 4000 زريعة محظور صيدها و900 كيلو جبنة مجهولة المصدر بكفر الشيخ

تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ برئاسة جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من ضبط 900 كيلو جبنة موتزاريلا مجهولة المصدر ودون بيانات، 4000 زريعة سمك، وتم تسليمها إلى مركز شرطة مطوبس، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى تحرير محضرين أوعية ألبان، ومحضرين نظافة.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.