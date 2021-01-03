رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 4000 زريعة محظور صيدها و900 كيلو جبنة مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الأحد 03/يناير/2021 - 03:10 م
ضبط جبن مجهولة
ضبط جبن مجهولة
عمرو الشامي
طباعة
تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ برئاسة جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من ضبط 900 كيلو جبنة موتزاريلا مجهولة المصدر ودون بيانات، 4000 زريعة سمك، وتم تسليمها إلى مركز شرطة مطوبس، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى تحرير محضرين أوعية ألبان، ومحضرين نظافة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

موضوعات متعلقة

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

السيسى يجدد الثقة فى نائبى رئيس «اقتصادية قناة السويس»

«لوّن حياتك بالأمل».. محمد نقاش بدرجة باحث في القانون الدولي

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال ساعات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

قطاع الفنون التشكيلية يطرح معرض «علي حسان» للمشاهدة البانورامية

ورشة «المسرح الحركي» مع ميريت ميشيل بدار «هن»