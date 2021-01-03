الأنبا باسيليوس فوزي عن كورونا: «الفجر يلوح في الأفق»

ألقى الانبا باسيليوس فوزي، مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المنيا، رسالته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكذلك العام الجديد.وقال مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المنيا، إن أزمة فيروس كورونا المستجد كلما اقتربت من الذروة فلدينا إيمان ان الفجر يلوح في الأفق.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.