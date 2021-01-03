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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ورشة «المسرح الحركي» مع ميريت ميشيل بدار «هن»

الأحد 03/يناير/2021 - 03:09 م
ميريت ميشيل
ميريت ميشيل
إيمان عادل
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تنظم دار "هن" ورشة "المسرح الحركي مع ميريت ميشيل" من الثلاثاء 12 يناير إلى الخميس 4 فبراير، الجلسات كل ثلاثاء وخميس من السادسة مساءً حتى التاسعة مساءً بدار هن ٥ شارع الطبرسي، المتفرع من شارع القصر العيني. آخر موعد للتقديم 7 يناير سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين لإجراء المقابلات.

تهدف الورشة إلى تشجيع التعبير الجسدي، وتعزيز القدرات الفنية والإبداعية للمشاركين مع تسليط الضوء على المواهب الفردية. ترحب الورشة بالراقصين والفنانين المسرحيين وأيضًا أولئك الذين ليس لديهم أي خبرة في التعبير الفني أو الجسدي.

ميريت ميشيل هي مصممة رقص وراقصة مصرية لديها حصيلة كبيرة من العروض الفنية. في عام 2001 أسست شركة No Point Perspective للمسرح الحركي، والمعروفة رسميًا باسم "Bleu" ومنذ ذلك الحين أنشأت الشركة العديد من العروض الحائزة على جوائز والتي صممتها ميريت، كما تم عرض العديد من العروض المنتجة من الشركة على مسارح دولية.

قدمت ميريت أيضًا تصميم الرقصات للعديد من الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي. كما أنها تقيم ورش عمل حول المسرح الحركي التي مع الفنانين الشباب والمهنيين والهواة. في عام 2018، مُنحت ميشيل "جائزة الدولة التشجيعية"، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي تقدمها وزارة الثقافة المصرية للمواهب الإبداعية.

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