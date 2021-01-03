«أتوبيس خط 77» بالقائمة القصيرة لكبار الأدباء بجائزة ساويرس

وصلت المجموعة القصصية "أتوبيس خط 77" للكاتب سمير الفيل، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الأدباء، عن القصة القصيرة والتي أُعلنت قبل قليل.وكانت المجموعة القصصية "أتوبيس خط 77"، قد صدرت قبل عامين تحديدا في العام 2019، وتتضمن المجموعة 12 نصا سرديا محكما، تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة، كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية٬ من خلال لغة متماسكة٬ وأحداث شيقة يتميز بها الكاتب.يشار إلى أن الكاتب سمير الفيل حاز على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2017، وسبق وصدرت له أعمال "خوذة ونورس وحيد، أرجوحة، كيف يحارب الجندي بلا خوذة ؟، انتصاف ليل مدينة، دفتر أحوال، شمال.. يمين، مكابدات الطفولة والصبا، صندل أحمر، قبلات مميتة، هوا بحري، الأبواب، جبل النرجس، حمام يطير، اللمسات، الأستاذ مراد، حذاء بنفسجي بشرائط ذهبية" وغيرها.